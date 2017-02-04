العمل الجماعي سر تفوقنا

جدة ـ عبدالغني الشريف | Saturday, 04 February 2017 - 00:00 am

اعتبر وجدي الطويل المشرف على الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز على الاتحاد بأنه كان مستحقاً، وقد تحقق بتوفيق من الله ثم بالعمل الجماعي من الجميع إدارة ولاعبين وجهازاً فنياً وأعضاء شرف وجماهير.

وقال: الجهود الجماعية هي السر في عودة الفريق للمنافسة والفوز على فريق كبير مثل الاتحاد الذي قدم معنا مباراة ممتعة، وأقول لهم حظاً أوفر في المباريات المقبلة.

وأضاف: العمل بروح الجماعة والدعم الكبير من الأمير خالد بن عبدالله وكل أعضاء الشرف ساهما في الاستقرار الذي يعيشه الفريق والفوز الكبير الذي تحقق أمس على الاتحاد، ومن اليوم سنجهز أنفسنا لمباراة القادسية لأنها ستكون أكثر قوة.

وقدم الطويل شكره للاعبين على الروح والقتالية والرغبة في العودة للفوز بعد تقدم الاتحاد وأيضاً لجماهير الأهلي التي تمثل السند لهم بعد الله بتشجيعها ودعمها الكبير.

وعن سر تحول أداء الأهلي في الشوط الثاني وتسجيله ثلاثة أهداف قال الطويل: بين الشوطين تحدث جروس مع اللاعبين وطالبهم باللعب على الأطراف خاصة الجهة اليمنى للاتحاد وهو ما تحقق وكل اللاعبين في الشوط الثاني قدموا أداء رائعاً.

وعن إصابة علي عواجي، أوضح: عواجي تعرض لإصابة في أسنانه وذهب إلى المستشفى لإجراء فحوصات للتأكد من عدم وجود إصابة قوية في الرقبة أو الظهر، أما مهند عسيري فأصيب بشد عضلي خفيف وإن شاء الله يعود اللاعبان للمشاركة مع بقية زملائهما في مباراة القادسية.