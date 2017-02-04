النتيجة العادلة فوز الأهلي 6ـ1

جدة ـ عبد الغني عوض | Saturday, 04 February 2017 - 00:00 am

أكد باسم أبو داوود لاعب الأهلي السابق أن فريقه استحق الفوز على الاتحاد بالرباعية، بل لو كان التوفيق حليفه في الفرص التي لاحت له لكانت النتيجة العادلة فوزه بنصف دستة أهداف رغم غياب هدافه عمر السومة الذي تسبب عدم وجوده في إشعال حماس زملائه فسجلوا بالأربعة ليثبتوا أنهم فريق بطولات.

وقال: "نجح الأهلي في فرض سيطرته، خاصة في الشوط الثاني الذي قدم فيه اللاعبون وجبة كروية ممتعة تناولوا فيها كل فنون الكرة من انطلاقات جانبية من الأطراف عن طريق سعيد المولد في الناحية اليمنى ومنصور الحربي في الناحية اليسرى وانطلاقات الثنائي تيسير الجاسم وسلمان المؤشر من العمق لتنفيذ الضغط الهجومي بشكل منظم خاصة في الشوط الثاني بالإضافة إلى الجهد الكبير الذي بذله عبد الفتاح عسيري ومهند عسيري في الوقت الذي قدم اليوناني إيوانيس فيتفاتزيديس أفضل مبارياته هذا الموسم بتحركاته الواعية وتمريراته القاتلة وسجل هدفاً جميلاً ورغم خروجه إلا أنه ترك بصماته حتى النهاية".

وتابع أبو داوود: "تسجيل الأهلي أربعة أهداف في شباك الاتحاد يعتبر هزيمة ثقيلة وانتصاراً ساحقاً بكل المقاييس للقافلة البيضاء لأنه يمثل فوز الأهلي بزعامة الديربي الخاص بين الفريقين، كما أنه يمنح الثقة والطمأنينة في نفوس اللاعبين في المباريات المقبلة ويعطيهم دفعة كبيرة للاحتفاظ بدرع جميل للموسم الثاني على التوالي.