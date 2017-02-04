دفعنا ثمن التفريط باهظاً

جدة ـ نجيب الجداوي | Saturday, 04 February 2017 - 00:00 am

اعترف خوزيه سييرا مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد أن لاعبيه لم يقدموا المطلوب منهم أمام الأهلي وفقدوا السيطرة على الكرة بعد البداية الجيدة التي نجحوا من خلالها في تسجيل هدف مبكر، وكان أن دفعوا الثمن غالياً.

وأكد سييرا في المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء أن فريقه عانى بعد تقدم الأهلي بالهدف الثاني الذي ساهم في استسلام لاعبيه فضلاً عن الثغرات الكبيره التي كان عليها خط الوسط والتي منحت الأهلي التفوق.

وقال: ما حدث في اللقاء أمر يحدث في عالم كرة القدم، والاتحاد سبق أن فاز على الأهلي مؤخراً بعد أن ظل بعيداً عن ذلك لمدة خمس سنوات تقريباً، مطالباً لاعبيه برفع رؤوسهم والنظر إلى الأمام.

ولفت إلى أن الفريق لا يزال ينافس على الصدارة بفضل جهود اللاعبين في اللقاءات الماضية، وأنه فخور بما قدموه منذ بداية الموسم حتى الآن.

وأبدى سييرا حزنه على نتيجة اللقاء، مبيناً أنه كان يتمنى الفوز وخطف النقاط، معلناً تحملهم المسؤولية وواعداً الجماهير الاتحادية بإسعادها مستقبلاً.