أمم افريقيا 2017: طريق مصر والكاميرون إلى النهائي

ليبرفيل - (أ ف ب) | Saturday, 04 February 2017 - 14:16 pm

تخوض مصر والكاميرون الاحد نهائي كأس الامم الافريقية الحادية والثلاثين المقامة في الغابون منذ 14 يناير. في ما يأتي طريق كل من المنتخبين الى النهائي:



* تصدرت المجموعة الرابعة برصيد سبع نقاط

* في الدور الاول: تعادلت سلبا مع مالي في مباراتها الاولى، وفازت على اوغندا 1-صفر بهدف لعبدالله السعيد (89)، وفازت بالنتيجة نفسها في المباراة الاخيرة من هذا الدور على حساب غانا، بهدف لمحمد صلاح من تسديدة حرة مباشرة (11).



* في ربع النهائي: فازت على المغرب 1-صفر بهدف لمحمود عبد المنعم "كهربا" (87).



* في نصف النهائي: تعادلت مع بوركينا فاسو 1-1 بهدف تقدم لمحمد صلاح (66)، وفازت بركلات الترجيح 4-3.





* حلت ثانية في المجموعة الاولى برصيد خمس نقاط، بفارق الاهداف عن بوركينا فاسو.



* في الدور الاول: تعادلت مع بوركينا فاسو 1-1 في المباراة الاولى بهدف من بنجامان موكاندجو (35)، ثم فازت على غينيا بيساو 2-1، بهدفين لسيباستيان سياني (61) وميكايل نغاديو (78)، وتعادلت سلبا مع الغابون.



* في ربع النهائي: أقصت السنغال بركلات الترجيح (5-4) بعد التعادل سلبا في الوقتين الاصلي والاضافي.



* في نصف النهائي: فازت على غانا 2-صفر بهدفين لنغاديو (72) وكريستيان باسوغوغ (90+3).