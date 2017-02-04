دياز يُعيد التدريبات الصباحية للهلال

الرياض - الرياضية | Saturday, 04 February 2017 - 20:29 pm

قرر الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لفريق الهلال عودة التمارين الصباحية اعتباراً من يوم غدٍ الأحد استعداداً لمواجهة الفيصلي يوم الخميس المقبل على ملعب الأمير فيصل بن فهد (الملز) بالرياض، ضمن مباريات الجولة الـ18 من دوري جميل السعودي للمحترفين.



وعلى الصعيد الميداني، استأنف الفريق الهلالي مساء اليوم السبت تدريباته؛ بعد أن منح الجهاز الفني اللاعبين راحة يوم أمس الجمعة، حيث اشتملت الحصة التدريبية على الجوانب البدنية والفنية، إذ أدى اللاعبون المشاركون بصفة أساسية في لقاء القادسية تدريبًا استرجاعيًا، في الوقت الذي أجرى فيه بقية اللاعبين مرانًا اعتياديًا اشتمل في مجمله على الجوانب الفنية، عمد الجهاز الفني في بدايته على تطبيق تدريبات فنيّة متنوعة، قبل أن يطبّق المدرب تدريبات التسديد على المرمى من مسافات مختلفة، عمل بعدها على تطبيق تدريبات إنهاء الهجمة بشكل سليم، اختتمها بمناورة على جزء من مساحة الملعب.



من جانب آخر واصل اللاعب نواف العابد برنامجه التأهيلي المُعد له مسبقًا؛ وذلك بعد تعرّضه لالتهاب في العضلة الخلفية.