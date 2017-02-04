رئيس الاتفاق يناقش لاعبيه أسباب الخسارة من الهلال والباطن

الدمام - الرياضية | Saturday, 04 February 2017 - 20:45 pm

يخضع مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق البوليفي ياسماني دوك غداً الأحد، لأشعة مقطعية وفحوصات طبية للوقوف على نوعية الإصابة التي تعرض لها في مباراة فريقه الماضية أمام الباطن، والتي خرج على ضوئها دون أن يكمل المباراة.



وكان التشخيص المبدئي الذي خضع له اللاعب قد كشف عن إصابته في عضلة الفخذ من دون تحديد نوعية الإصابة، حيث تبين حاجة اللاعب للراحة لـ 48 ساعة بعد تورم العضلة قبل الخضوع للأشعة.



وعلى الصعيد الميداني، يستأنف الفريق الاتفاقي عصر يوم غدٍ تدريباته على ملعب نادي النهضة بعدما خضع الفريق للراحة الجمعة واليوم السبت، حيث سيبدأ الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للفريق برنامج الإعدادي لمواجهة الفتح يوم السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 18 من دوري جميل السعودي للمحترفين.



من جهة أخرى تقرر أن يجتمع رئيس نادي الاتفاق خالد الدبل بلاعبي الفريق والجهازين الإداري والفني يوم الثلاثاء المقبل للوقوف على عدد من الأمور التي تتعلق بوضع الفريق، خصوصاً بعد الخسارتين الماضية من أمام أندية الهلال والباطن.