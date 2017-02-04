الفيصلي يعود للانتصارات عبر بوابة الوحدة

مكة - الرياضية | Saturday, 04 February 2017 - 20:47 pm

انتصر الفريق الأول بنادي الفيصلي على مضيفه الوحدة بنتيجة 1/0، في المبارة التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة، ضمن مباريات الجولة الـ17 من دوري جميل السعودي للمحترفين.



وانتهى الشوط الأول للمبارة بتعادل الفريقين دون أهداف، وفي الشوط الثاني سجل الفيصلي هدفه الوحيد في المبارة عن طريق لاعبه البرازيلي لويز غوستافو عند الدقيقة 51، ليعلن عبدالرحمن السلطان حكم المباراة نهاية اللقاء بفوز الفيصلي 1/0.



وبهذا الفوز ارتفع رصيد الفيصلي إلى النقطة الـ17 في المركز الـ10، فيما تجمد رصيد الوحدة عند النقطة الـ13 في المركز الأخير.