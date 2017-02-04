إدارة القادسية تشكر من وقف معها في قضية إلتون

الخبر - الرياضية | Saturday, 04 February 2017 - 20:50 pm

قدمت إدارة نادي القادسية الشكر، لكل من تفاعل إيجابياً معها، تجاه الموقف القانوني للنادي واللاعب البرازيلي إلتون جوزيه، سواءً كانوا مسؤولين في اتحاد كرة القدم أو في مركز التحكيم الرياضي أو في وسائل الإعلام ممن سعوا ونادوا لتطبيق القوانين.



كما تقدمت إدارة نادي القادسية بالشكر للمحامين صالح العبيدلي، وفهد بارباع، ولوكا تيماني، وأندري ريبيرو،وبرونو تانوري.



وعلى الصعيد الميداني، عاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية تدريباته اليوم السبت بعد الإجازة التي منحها لهم البرازيلي هيليو دوس أنجوس مدير الجهاز الفني للفريق، فور نهاية مباراتهم السابقة أمام الهلال والتي انتهت بالتعادل الايجابي ١-١.



وفتح أنجوس ملف الإعداد لمواجهة الأهلي يوم الخميس المقبل على ملعب الأمير سعود بن جلوي (الراكة)، ضمن مباريات الجولة الـ18 من دوري جميل السعودي للمحترفين.