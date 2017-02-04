ميسي يحقق رقماً قياسياً جديداً في مباراة برشلونة وبيلباو

برشلونة - رويترز | Saturday, 04 February 2017 - 21:11 pm

استمر برشلونة حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، في مطاردة ريال مدريد المتصدر، وفاز 3-0 بملعبه على أتليتيك بيلباو اليوم السبت، حيث أصبح ليونيل ميسي هو أكثر لاعب يسجل أهدافاً في تاريخ النادي من ركلات حرة.



وأحرز باكو الكاسير هدفه الأول في الدوري منذ انضمامه من بلنسية العام الماضي، عندما حول تمريرة نيمار العرضية إلى الشباك في الدقيقة 18، بينما هز ميسي الشباك في الدقيقة 40 محرزاً هدفه 27 مع برشلونة من ركلة حرة.



وسجل اليكس فيدال أجمل أهداف المباراة بعد انطلاقة فردية في الدقيقة 67.



وأجرى المدرب لويس أنريكي ستة تغييرات على التشكيلة التي هزمت أتليتيكو مدريد 2-1 في ذهاب ما قبل نهائي كأس ملك إسبانيا يوم الأربعاء، وأراح الهداف لويس سواريز وبدأ قراره بمثابة مغامرة إذ كانت بداية بيلباو جريئة، رغم أن مستوى أصحاب الأرض الحقيقي سرعان ما ظهر.



وبقي برشلونة في المركز الثاني في الترتيب بفارق نقطة واحدة خلف ريال مدريد، لكنه لعب مباراتين أكثر من المتصدر، المقرر أن يزور سيلتا فيجو غداً الأحد رغم أن المباراة تواجه التأجيل بسبب أحوال الطقس.



ويحل إشبيلية صاحب المركز الثالث ضيفاً على لاس بالماس غداً الأحد، ويلتقي أتليتيكو مدريد على أرضه مع ليجانيس في وقت لاحق اليوم السبت.