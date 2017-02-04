كوري يقود مواجهة الفتح أمام ناساف الأوزبكي في الملحق الآسيوي

الأحساء - الرياضية | Saturday, 04 February 2017 - 22:10 pm

وصلت مساء اليوم السبت بعثة فريق ناساف الأوزبكي عبر مطار الدمام استعداداً للمواجهة المرتقبة مع نادي الفتح مساء يوم الثلاثاء المقبل، ضمن ملحق دوري أبطال آسيا المؤهلة للمجموعات، وكان في استقبالهم المدير التنفيذي بنادي الفتح محسن العربي، هذا وقد توجهت البعثة إلى أحد فنادق الأحساء وكان في استقبالهم أمين عام نادي الفتح أحمد العيسى الذي بدوره رحب ببعثة فريق ناساف الأوزبكي، مقدماً لهم جميع متطلباتهم ومن ضمنها إقامة التدريبات على ملعب نادي الفتح فور وصولهم مباشرة على أن تستكمل بقية التدريبات يومي الأحد والاثنين على ملعب اللقاء بمدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء.





من جهة أخرى كلف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم طاقم تحكيم كوري جنوبي لقيادة مباراة الملحق الآسيوي بين نادي الفتح و نادي ناساف الأوزبكي.