النصر يكتسح الخليج بثلاثية ويتقدم للثالث

الدمام - الرياضية | Saturday, 04 February 2017 - 22:00 pm

استعاد الفريق الأول بنادي النصر توازنه، بعد خساراته من القادسية في الجولة الماضية، حيث تغلب على مضيفه الخليج في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن مباريات الجولة الـ17 من دوري جميل اسعود للمحترفين.



وتقدم النصر عن طريق لاعب الخليج قاسم لاجامي بالخطأ في مرماه بعد عرضية من الكرواتي توماسوف عند الدقيقة 22، واستطاع اللاعب محمد السهلاوي تعزيز النتيجة لفريقه عند الدقيقة 39، لينتهي الشوط الأول بتقدم النصر بنتيجة 2/0، وفي الوقت المحتسب بدل ضائع سجل توماسوف هدف النصر الثالث عن طريق ركلة جزاء عند الدقيقة 2+90، ليعلن خالد الطريس حكم المباراة نهاية اللقاء بفوز النصر بنتيجة 3/0.



وشهدت المباراة إهدار اللاعب محمد السهلاوي ركلة جزاء عند الدقيقة 67، تصدى لها حارس مرمى الخليج مسلم ال فريج.



وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النصر إلى النقطة الـ35 في المركز الـ3 متساوياً نقطياً مع فريق الاتحاد متقدماً عليه بسلم الترتيب بأفضلية المواجهات المباشرة ، فيما تجمد رصيد الخليج عند النقطة الـ13 في المركز الـ13.