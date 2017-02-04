في الجولة الـ17.. الهلال متصدر الترتيب.. وجمهور الاتحاد الأكثر حضوراً

الرياض - نواف الشعلان | Saturday, 04 February 2017 - 22:58 pm

اختتمت مساء اليوم السبت مباريات الجولة السابعة عشر من دوري جميل السعودي للمحترفين بمبارتين، حيث جمعت المواجهة الأولى الفيصلي بالوحدة وانتهت لصالح الأول بهدف دون رد، فيما شهدت المواجهة الثاني الخليج بالنصر وانتهى اللقاء بفوز الأخير 3/0، وشهدت هذه الجولة تغيير مراكز بعض الأندية التي تطمح في الابتعاد عن أماكن الخطر.



وتمكن النادي الأهلي من تقليص الفارق بينه وبين المتصدر الهلال إلى نقطة واحدة، بعد استغلاله تعثر الهلال بالتعادل أمام القادسية بهدف لمثله، فيما كسب الأهلي شقيقه الاتحاد برباعية مقابل هدف، ورغم تعثر الهلال بقي متصداراً للدوري برصيد 41 نقطة، فيما حل النادي الأهلي وصيفا في المركز الثاني بـ 40 نقطة، بينما تقدم النصر إلى المركز الثالث بـ 35 نقطة بعد انتصاره على الخليج مستفيداً أيضاً من خسارة الاتحاد الذي تواجد في المركز الرابع بـ 35 نقطة إثر خسارته أمام الأهلي.



فيما خسر الشباب مباراته أمام التعاون بهدفين مقابل لاشيء، وبقي في المركز الخامس برصيد 25 نقطة، فيما احتل الاتفاق سادساً بـ 21 نقطة رغم خسارته أمام الباطن، وكذلك حافظ التعاون على المركز السابع برصيد 21 نقطة بعد فوزه على الشباب، فيما حل الباطن في المركز الثامن برصيد 19 نقطة مستفيداً من تعثر الرائد أمام الفتح.



وفي المراكز التي تشهد تنافساً قوياً من حيث الابتعاد عن مراكز الخطر، حافظ الرائد على مركزه التاسع برصيد 19 نقطة، بينما حل الفيصلي في المركز العاشر برصيد 17 نقطة، بعد فوزه على الوحدة، فيما صعد الفتح للمركز الثاني عشر برصيد 14 نقطة، وذلك بعد فوزه على الرائد، وحل الخليج بالمركز ما قبل الأخير برصيد 13 نقطة، وهو ذات الرصيد الذي يحمله الوحدة متذيل الترتيب.



وعلى صعيد الحضور الجماهيري في هذه الجولة فقد كانت جماهير الاتحاد الأكثر حضوراً بـ 52909 متفرجاً، في اللقاء الذي احتضنه ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) بجدة، بين فريقا الاتحاد والأهلي.