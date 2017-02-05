نواف بن محمد إلى اجتماعات أم الألعاب

الرياض ـ الرياضية | Sunday, 05 February 2017 - 03:07 am

يواصل الأمير نواف بن محمد رئيس الاتحاد السعودي لألعاب القوى "السابـــق"، نشاطـــه كعضـــو مجلـــس إدارة الاتحـــاد الدولي لألعاب القوى، وذلك بحضور اجتماع مجلــــس إدارة الاتحاد الذي سيقام غدًا الاثنين في إمارة موناكو الفرنسية، وذلك بحضور سبستيان كو رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، وأعضاء مجلس الإدارة. وسيكون جدول أعمال الاجتماعات حافلاً بالعديد من المواضيع المهمة، والتي تهدف إلى إبراز لعبة ألعاب القوى الدولية وتطورها، والتي من أهمها: الاطلاع على محاضر الاجتماع السابق وتقرير المدير التنفيذي، والخطة الخاصة بعمل الاتحاد وميزانيته، وتعيين مندوبي بطولاته خلال عام ٢٠١٧، بالإضافة إلى تعديل القوانين واللوائح الخاصــة بمنافســـات الاتحاد الدولي وبطولاته.