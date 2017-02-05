850 متسابقاً في “سبرنت الرجال”.. وتأهل 3 إلى أمريكا

جدة ـ الرياضية | Sunday, 05 February 2017 - 00:00 am

أقيمت صباح أمس السبت فعاليات سباق "سبارتن" العالمي بمدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية بمحافظة جدة، والذي نظمته الهيئة العامة للرياضة للمرة الثانية في السعودية، بعد أن شهدت الرياض الفعالية الأولى منتصف ديسمبر الماضي.

وشهد السباق الذي أقيم بحضور عبداللطيف الهريش وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة لشؤون الرياضة، بمشاركة أكثر من 850 متسابقًا في سباق "سبرنت للرجال"، الذي امتد لمسافة تتجاوز 5 كيلومترات تخللتها أكثر من 20 عقبة، فيما شارك 91 طفلاً في سباق "سبارتن للأطفال"، الذي امتد لمسافة كيلومتر واحد تتخلله بعض العقبات؛ تشجيعًا لهم على الركض والقفز وغيرها من المهارات.

وأحرز النرويجي هلفارد بورشايم المركز الأول في السباق، في حين حل علي سعيد الشهراني ثانيًا، وجاء في المركز الثالث حمد أزيبي.

يذكر أن أصحاب المراكز الخمســة الأولـــى تأهلــوا للمشاركة في بطولة "سبارتن" على مستوى العالم في الولايات المتحدة الأمريكية، فيما تأهل أصحاب المراكز العشرين الأولى للبطولة الإقليمية التي ستقام على مستوى الشرق الأوسط.

من جانبه، عبر وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة لشؤون الرياضة عن سعادته بإقامة هذا السباق وما صاحبه من فعاليات متنوعة، تحفز على الرياضة وتشجع على ممارستها، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على تنظيم العديد من البرامج لنشر ثقافة الرياضة لدى كافة فئات المجتمع.