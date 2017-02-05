رئيس اتحاد الطائرة يحفز لاعبي الأخضر

الرياض ـ الرياضية | Sunday, 05 February 2017 - 03:07 am

قام عبدالهادي الحبابي رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة، بزيارة المعسكر الإعدادي للمنتخب السعودي للناشئين والبراعم، الذي يقام حاليًا في معهد إعداد القادة بالعاصمة الرياض، وذلك بحضور عبدالله العدوان نائب رئيس الاتحاد والمهندس علي مسرحي المدير التنفيذي.

ويشارك في التدريبات اليومية بالمعسكر 52 لاعبًا، حيث سيتم اختيار أفضل اللاعبين؛ وذلك للمشاركة في البطولة الآسيوية التي ستقام في مينامار. وقد التقى الحبابي الجهازين الفني والإداري واللاعبين.

ويعتبر المعسكر المرحلة الثانية من مرحلة الاستعداد للوقوف على جاهزية اللاعبين ومستوياتهم؛ من أجل اختيار الأفضل خلال المرحلة المقبلة. وطالب الحبابي خلال لقائه مع اللاعبين ببذل الجهد وتطبيق تعليمات الجهازين الفني والإداري، مشددًا على أن الاتحاد السعودي لكرة الطائرة حريص كل الحرص على توفير جميع الإمكانيات والمتطلبات التي تساهم في رفع مستوى الطائرة السعودية، من خلال تطبيق برنامج (لاعب النخبة)، المدعوم ماديًّا ومعنويًّا من قبل اللجنة الأولمبية السعودية. وستكون هناك حوافز مادية ومعنوية للاعبين الذين سيتم اختيارهم.