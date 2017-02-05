الشقيقان آل الشيخ يلتقيان في نهائي أساتذة البولينج

الرياض ـ حمد الشغرود | Sunday, 05 February 2017 - 03:07 am

بلغ لاعبا المنتخب السعودي الأول للبولينج بدر وحسن آل الشيخ نهائي بطولة الأساتذة الفردية في نسختها الثالثة، التي تختتم اليوم الأحد على صالة المركز العالمي للبولينج في الرياض.

وجاء تأهل اللاعب بدر آل الشيخ لنهائي النسخة الحالية عقب فوزه الصعب على اللاعب الشباب عبدالرحمن الخليوي، الذي ظهر متفوقاً في أغلب فترات المباراة التي تفوق فيها بدر آل الشيخ بخبرته العريضة التي يكتسبها في اللعبة. كما هو الحال أيضاً واجه شقيقه حسن صعوبة كبيرة لبلوغ نهائي البطولة، عندما تصادم في نصف النهائي أمام اللاعب الأمير محمد بن سلطان. وحقق اللاعب حسن الفوز بمجموع أربعة أشواط مقابل شوطين عقب مباراة متكافئة في مستواها الفني، وبذلك يلتقي الشقيقان بدر وحسن آل الشيخ اليوم الأحد في نهائي بطولة الأساتذة الفردية الثالثة للبولينج.

من جهته، أوضح أحمد العبيد عضو الاتحاد السعودي للبولينج أن نظام البطولة المعمول به في النسخة الثالثة من بطولة الأساتذة، يعتبر نظاماً مميزاً وقوياً، ويعتمد بشكل كبير على مشاركة اللاعب في لعب أكبر قدر من الأشواط لبلوغ المراحل النهائية.



آل الشيخ: سأفوز على شقيقي

عبر حسن آل الشيخ لاعب المنتخب السعودي الأول للبولينج عن بالغ سعادته ببلوغ نهائي بطولة الأساتذة الفردية الثالثة للبولينج، ومواجهة شقيقه بدر في نهائي البطولة؛ وهو ما سيحفزه لتحقيق الفوز والتغلب على شقيقه بدر في هذه المواجهة، وبين حسن أن الجهد الذي بذله لاعبو البولينج في بطولة الأساتذة الحالية كبير جداً، ويعتبر جديدًا كلياً على جميع اللاعبين؛ وهو ما يؤكد أن القائمين على الاتحاد السعودي للبولينج يسعون جاهدين إلى تطوير اللعبة والارتقاء بمستوى اللاعبين جميعاً.