مدرب الوحدة يرفع راية التحدي بحثاً عن النخبة

مكة المكرمة ـ عبدالغني عوض | Sunday, 05 February 2017 - 00:00 am

عمت الفرحة لاعبي الفريق الأول لكرة اليد بنادي الوحدة عقب فوزهم على الأهلي 25/26، في المباراة التي أقيمت بينهما بصالة مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرايع، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز لكرة اليد؛ ليقفز إلى المركز الخامس في جدول الترتيب العام.

من جهته، أكد المصري محمود عبدالستار مدرب الوحدة أن الفوز على الأهلي فتح الطريق أمام الفريق للمنافسة على المراكز الأربعة الأولى؛ لتزداد فرصة الوحدة في التأهل لدوري النخبة في ظل المستويات الطيبة التي قدمها الفريق في منافسات الدوري؛ لأنه يضم بين صفوفه لاعبين دوليين يملكون خبرة كبيرة، ساهمت في حسم العديد من اللقاءات الحساسة، يأتي على رأسهم حارس المنتخب الوطني الأول نواف المطيري، الذي شارك في جميع مباريات كأس العالم الأخيرة، وزميلاه تركي البيض ووليد جوهر، بالإضافة إلى المحترف المصري محمد أبو العطا، الذي قدم أجمل مبارياته هذا الموسم.

من ناحيته، أشاد رئيس النادي هشام مرسي بالفوز الذي حققه لاعبو الوحدة على الأهلي، مشيدًا بأداء اللاعبين الرجولي وقدرتهم على تحويل الخسارة في الشوط الثاني إلى فوز مستحق.