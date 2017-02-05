خميس: اطمئنوا.. لن أرحل

| Sunday, 05 February 2017 - 00:00 am

أكد عوض خميس لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر أنه اعتاد على اللعب في خانة الظهير الأيسر هذا الموسم مع الفريق، ولهذا لم يكن مؤثراً عليه في مواجهة أمس أمام الخليج التي كسبها فريقهم بثلاثة أهداف دون مقابل. وقال عوض عقب نهاية المواجهة: "اعتدت على اللعب في الظهير الأيسر، وكنت أتمنى أن أسجل هدفاً لكن الأهم أنني صنعت هدفاً وقدمت مستوى جيداً". وأضاف متحدثاً عن تجديد عقده مع ناديه النصر: "أطمئن جمهور النصر أنني لن اختلف مع إدارة النصر والأمير فيصل بن تركي وسأبقى في النصر".