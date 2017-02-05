براجا: أنام وأصحو على مبارياتهم

| Sunday, 05 February 2017 - 00:00 am

أكد الكرواتي براجا المدرب "المؤقت" للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، استحقاق فريقه بالفوز على الخليج بثلاثية دون مقابل، مشيراً إلى أن الأجمل أن تحافظ على الشباك نظيفة وتنتصر.

وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بعد المباراة: "درست الخليج جيداً خلال الفترة الماضية لدرجة كنت أنام وأصحو على مباريات الخليج وعرفت نقاط القوة والضعف ولكن لم أكن أتوقع أن يكون الخليج بهذه السهولة".

وأضاف براجا: "ركزت على الجانب النفسي وهيأت اللاعبين ووجود المدرب الجديد جعل اللاعبين يلعبون بروح قتالية لإثبات أنفسهم في القائمة التي سيعتمد عليها كارتيرون في المستقبل".

وقدم براجا شكره للأمير فيصل بن تركي رئيس النصر على الثقة به ومنحه مهمة تدريب الفريق الذي يعتبر له شرفاً كبيراً.

من جانبه كشف جلال قادري مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج سبب خسارة فريقه من النصر بثلاثية، مشيراً إلى أن اندفاع لاعبي الخليج للبحث عن التسجيل ساهم في فتح اللعب.

وقال: "بحثنا عن التعديل واستطاع النصر استغلال أخطائنا والتسجيل وتوفق كثيراً في اللقاء".

واعترف قادري بأنهم لعبوا بإمكاناتهم وقال: "لا توجد لدينا دكة توازي دكة النصر التي يتواجد فيها الراهب وأيالا وكنا سيئين من الناحية الدفاعية لغياب فرانسوا الذي سبب لنا أزمة في الدفاع"، موضحاً أن النصر استفاد من قلة خبرة الشاب قاسم لاجامي.

وشدد قادري على أن الخليج تنتظره مباريات قوية أمام الهلال والأهلي، وقال: "لا خيار لدينا سوى الفوز فمهمة البقاء صعبة ولكن سنقاتل من أجل تحقيق غايتنا".