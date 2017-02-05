لاجامي: مصيرنا ما زال في أيدينا

| Sunday, 05 February 2017 - 00:00 am

أظهر قاسم لاجامي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج غضبه على ما آلت إليه نتيجة فريقه أمام النصر أمس السبت. وقال بعد نهاية المباراة: "لم نقدم ما يذكر في هذه المواجهة، ارتكبنا العديد من الأخطاء في الدفاع ساهمت في خسارتنا بالثلاثية". وبرر لاجامي الأخطاء الدفاعية بعدم تفاهمه مع شقيقه علي وقال: "أنا وشقيقي علي لاجامي لم نكن متفاهمين بحكم أن مشاركتنا كانت الأولى بجانب بعض لكن القادم أفضل لنا والكرة في ملعبنا ومصيرنا كفريق في أيدينا للبقاء بحول الله".