﻿4 جزائيات لم يحتسبها الطريس

تحليل - سعد الكثيري | Sunday, 05 February 2017 - 00:00 am

انتقد سعد الكثيري المحلل التحكيمي في صحيفة "الرياضية" القرارات التي اتخذها الحكم خالد الطريس في المواجهة التي جمعت الخليج بالنصر ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمباريات دوري جميل للمحترفين والتي انتهت للنصر بـ(3ـ 0).

وقال الكثيري: "الحكم لم يوفق في إعلان احتساب 4 ركلات جزاء اثنتان منها للنصر واثنتان للخليج، على الرغم من أنه احتسب ضربتي جزاء للنصر واحدة أخفق فيها محمد السهلاوي والثانية سجلها توماسوف.



5 خطأ على إبراهيم غالب ضد أبو بكر غير محتسب وقرار خاطئ من الحكم.



7 تسلل على مهاجم الخليج والقرار صحيح من المساعد الأول.



16 ركلة جزاء لم تحتسب للخليج على حارس النصر عبدالله العنزي بعد إعاقته باليد مهاجم الخليج أبو بكر.. والقرار خاطئ من الحكم.



19 خطأ على لاعب الخليج رائد الغامدي ضد عوض خميس القرار صحيح والإنذار صحيح لمنع هجمة واعدة.



21 الهدف الأول للنصر بعد أن اجتازت الكرة بكاملها خط المرمى بين القائمين والعارضة.



27 لا وجود لحالة تسلل على مهاجم النصر توماسوف وقرار المساعد الثاني صحيح.



36 ركلة جزاء لم تحتسب للنصر على مدافع الخليج شافي الدوسري بعد إعاقة خالد الغامدي وقرار غير صحيح من الحكم.



38 تسلل على مهاجم النصر محمد السهلاوي والقرار صحيح من المساعد الثاني.



40 لا وجود لخطأ لمحمد السهلاوي بعد سقوطه

داخل منطقة الجزاء واستمرار اللعب هو القرار الصحيح.



52 تسلل على مهاجم النصر محمد السهلاوي والقرار صحيح.



55 ركلة جزاء للخليج لم تحتسب على مدافع النصر عبدالله مادو بعد دفعه باليد المهاجم رائد الغامدي والقرار غير صحيح من الحكم.



66 ركلة جزاء للنصر على شافي الدوسري بعد لعبه الكرة باليد متعمداً.. والقرار صحيح من الحكم.



72 تسلل على مهاجم الخليج علي الشعلة والقرار صحيح من قبل الحكم المساعد الثاني.



73 ركلة جزاء لم تحتسب للنصر على مدافع الخليج زكريا سامي بعد إعاقته محمد السهلاوي وقرار خاطئ من الحكم.



90 ركلة جزاء للنصر على مدافع الخليج شافي الدوسري بعد ارتطام الكرة بيده متعمداً والقرار صحيح من المساعد الأول.



سلبياته

ـ عدم تقدير الأخطاء داخل منطقة الجزاء.

ـ درجة المباراة من النوع السهل جداً.

ـ عدم احتساب أربع ركلات جزاء في المباراة.



إيجابياته

ـ لياقته جيدة.

ـ تحركاته جيدة.



درجاته

الحكم خالد الطريس درجته 7.5 من 10.

الحكم المساعد الأول عبدالله الشلوي 8.2 من 10.

الحكم المساعد الثاني فيصل القحطاني 8.2 من 10.