المصري مروان محسن يتعالج في ألمانيا

ابو ظبي - د ب أ | Sunday, 05 February 2017 - 13:42 pm

يستعد مروان محسن مهاجم النادي الأهلي للسفر إلى ألمانيا للخضوع لعملية جراحية لعلاج إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة التي تعرض لها خلال مشاركته مع المنتخب المصري في كأس الأمم الأفريقية بالجابون.





وأكد سمير عدلي، مدير العلاقات العامة بالنادي الأهلي إنه نجح في الحصول على تأشيرة دخول إلى ألمانيا للاعب الفريق مروان محسن.





وأضاف عدلي أن اللاعب يمكنه السفر فور عودته من الجابون للخضوع للجراحة هناك، لكن قبل ذلك سيخضع اللاعب لأشعة رنين مغناطيسي فور حضوره للقاهرة للتأكد من طبيعة إصابته والوقوف عليها بشكل محدد.