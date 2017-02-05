الهلال يستعد للفيصلي بتدريبات صباحية والعابد يواصل التأهيل

الرياض ــ الرياضية | Sunday, 05 February 2017 - 13:50 pm

واصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صباح اليوم الأحد تدريباتهم، استعداداً لمواجهة الفيصلي ضمن الجولة 18 من دوري جميل للمحترفين.



وعمد المدير الفني للفريق رامون دياز خلال حصة اليوم التدريبية على تطبيق عدد من الجوانب التكنيكية والفنية كما طبق تدريبات الاستحواذ على الكرة والكرات العرضية وبعض التدريبات الفنية للمدافعين والمهاجمين ، واختتم المران بمناورة على جزء من مساحة الملعب ، وينتظر أن يواصل الفريق تدريباته صباح غد الاثنين استعداداً لمواجهة الفيصلي.



على صعيد متصل واصل اللاعب نواف العابد برنامجه التأهيلي المعد له مسبقاً،