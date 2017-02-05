ناشئو الأخضر يكسبون الاتحاد ويواجهون الوحدة

جدة - الرياضية | Sunday, 05 February 2017 - 14:11 pm

فاز المنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم مواليد عام 2002 على ناشئي الاتحاد مواليد عام 2000م بهدف دون رد في المباراة التي جرت أمس السبت على ملعب رديف مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الرياضية في محافظة جدة وذلك ضمت استعدادات المنتخب لخوض التصفيات الآسيوية التي ستقام خلال شهر سبتمبر المقبل ، وسجل هدف الأخضر اللاعب حسين العلي.



وسعى مدرب الأخضر الوطني محمد العبدلي إلى اشراك عدد من اللاعبين لمنحهم الفرصة والوقوف على جاهزيتهم قبل خوض التصفيات القارية.



وكان الأخضر الناشئ قد أقام معسكراً في محافظة جدة ينتظر أن يختتم غداً الاثنين بمباراة أمام ناشئي الوحدة