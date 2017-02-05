مورينيو:لجوء يونايتد لضم لاعبين لإضعاف منافسيه بات من الماضي

لندن - رويترز | Sunday, 05 February 2017 - 14:19 pm

قال جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد إن الأيام التي كان فيها فريقه يلجأ لاضعاف منافسيه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عن طريق ضم افضل لاعبيهم قد ولت بلا رجعة.





ولم يقم يونايتد - الذي ضم روبن فان بيرسي من ارسنال وديميتار برباتوف من توتنهام هوتسبير في الماضي - بشراء اي لاعب من صفوف منافسيه الاربعة الكبار منذ ضمه لخوان ماتا من تشيلسي في يناير كانون الثاني 2014.





واضاف مورينيو لوسائل اعلام بريطانية "تغيرت كرة القدم خلال ثلاث سنوات منذ اعتزال اليكس فيرجسون (المدرب الاسبق للفريق). هذه هي كرة القدم الجديدة.





هل تعتقدون ان بوسعي التوجه الى توتنهام لشراء اثنين من اللاعبين لكي اقضي على فرص الفريق؟ لا استطيع.





وتابع: "لا يمكن ان اتوجه الى ارسنال واشتري اثنين من افضل لاعبيه او اتوجه الى تشيلسي للقيام بالأمر ذاته...انتهى هذا العصر،الوضع الذي يشير الى ان نقطة البداية لكي تصبح بطلا هي ان تهاجم منافسيك (بضم لاعبيهم) بات جزءا من الماضي هنا".





وقال مورينيو: "اذا ما حصلت على لاعب من احد الاندية الكبيرة فانك ستحصل عليه لان ناديه لا يريده".





وسيتوجه يونايتد - الذي يحتل المركز السادس في جدول الترتيب - اليوم الأحد لمواجهة ليستر سيتي حامل اللقب والمتعثر هذا الموسم باحتلاله المركز 16.