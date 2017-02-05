أبرز خمسة لاعبين في تشكيلة مصر قبل نهائي كأس الأمم الافريقية

القاهرة - رويترز | Sunday, 05 February 2017 - 15:16 pm

تلعب مصر مع الكاميرون في نهائي كأس الأمم الافريقية لكرة القدم بالجابون غدا الأحد.



وفيما يلي أبرز خمسة لاعبين في تشكيلة مصر في حال مشاركتهم.



1- عصام الحضري:

حارس وقائد منتخب مصر وأحد أهم علامات البطولة بعدما حصد العديد من الأرقام القياسية منها أنه بات أصبح أكبر لاعب على الإطلاق يشارك في كأس الأمم وعمره 44 عاما.



وشارك الحضري كبديل في اللقاء الافتتاحي لمصر أمام مالي وحافظ على نظافة شباكه في المباريات الثلاث بدور المجموعات ومواجهة دور الثمانية أمام المغرب قبل أن تسجل بوركينا فاسو هدفا في لقاء انتهى بالتعادل 1-1 في قبل النهائي وحسمه الحضري لبلاده بعد إنقاذ آخر ركلتي ترجيح.





2- أحمد فتحي:

يدين هيكتور كوبر مدرب مصر بالكثير لهذا اللاعب الذي كان بمثابة المنقذ في أكثر من مناسبة خلال البطولة إذ بدأ في مركز الظهير الأيمن ثم انتقل إلى مركز الظهير الأيسر قبل أن يلعب أيضا في وسط الملعب.



ومن المؤكد أن فتحي سيخوض النهائي أمام الكاميرون وسط توقعات بأن يستمر في مركز الظهير الأيسر في ظل إصابة محمد عبد الشافي.



فتحي يتميز باللعب بحماس كبير وصاحب لياقة بدنية عالية وكان محور اهتمام تعليقات طريفة على مواقع التواصل الاجتماعي بقدرته على تعويض أي شخص في تشكيلة مصر بداية من الحارس وحتى المهاجم والمدرب.



3- علي جبر/أحمد حجازي

من الصعب الحديث عن أحدهما وتجاهل الآخر. فكل منهما يكمل مهمة الآخر وقد ظهر هذا الثنائي بتجانس كبير طوال المباريات الخمس الماضية بعدما شغلا مركزي قلب الدفاع وساهما مع الحضري في الخروج في أربع مباريات دون أن تهتز الشباك.



يمتاز جبر مدافع الزمالك وحجازي مدافع الأهلي بالطول والقوة في المنافسات الثنائية وألعاب الهواء ما يساعد كثيرا في إبطال خطورة العديد من الركلات الحرة للمنافسين.



4- محمود حسن "تريزيجيه":

تريزيجيه كان على مستوى توقعات الجماهير المصرية إذ قدم مجهودا وفيرا في كافة مباريات مصر بالبطولة.



يلعب تريزيجيه نظريا في مركز الجناح الأيسر لكن ليس غريبا أن نجده بجوار الراية الركنية لمصر لمساعدة الظهير الأيسر أو نجده في الجانب الآخر من الملعب يشن هجوما مرتدا بفضل سرعته الفائقة.



ربما يلجأ كوبر إلى الدفع بتريزيجيه في مركز الجناح الأيمن أمام الكاميرون إذا تقرر إشراك رمضان صبحي في التشكيلة الأساسية. ومن المرجح أن يشغل هذا اللاعب أكثر من مركز خلال المباراة النهائية.





5- محمد صلاح:

لاعب روما الإيطالي لم يصل بعد إلى قمة مستواه لكن رغم ذلك سجل هدف الانتصار 1-صفر على غانا في ختام دور المجموعات من ركلة حرة كما أنه صاحب هدف مصر الوحيد في التعادل 1-1 مع بوركينا فاسو قبل أن يسجل بنجاح ركلة ترجيح ويساهم مع الحضري في التأهل للنهائي.



تبقى الجماهير المصرية تعقد الكثير من الآمال على صلاح وسيكون هذا اللاعب السريع مطالبا بالمزيد في النهائي أمام الكاميرون مع توقعات باللعب كمهاجم صريح أو كرأس حربة وهمي في ظل إصابة مروان محسن بقطع في الرباط الصلبيبي ومعاناة أحمد حسن "كوكا" من آلام في الحوض.