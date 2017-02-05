أخضر التايكوندو ينهي استعداداته للمشاركة في خليجية الكويت السادسة

الرياض - الرياضية | Sunday, 05 February 2017 - 14:49 pm

أنهى المنتخب السعودي الأول للتايكوندو استعداداته للمشاركة في منافسات البطولة الخليجية السادسة للتايكوندو التي ستقام في الكويت.



واقام أخضر التايكوندو معسكراً تدريبياً في معهد إعداد القادة بمدينة الرياض تحضيراً للمنافسات القارية والإقليمية المقامه خلال فبراير الحالي ومن أبرزها بطولة تركيا الدولية وبطولة الأقصر الدولية والمصنفتان G2 وانتهاءً ببطولة الفجيرة الدولية G1 إلى جانب خليجي (6) التي تعد باكور المنافسات .



وتضم قائمة المنتخب المشارك في بطولة الكويت عشر لاعبين وهم: فهد السميح، وحمد المبروك، ومبارك الشريف، وعبدالله الشهري، ويثرب علي، وماجد المبروك، وأحمد العنزي، وصالح الخيبري، وبند الجعفري، ومروان سليمان.



وشارك في المعسكر الإعدادي أكثر من 35 لاعباً من مختلف الفئات العمرية ومن شتى مناطق السعودية تحت اشراف المدرب الالماني عزيز أشرفي والمدربين الوطنيين فهد بن دويسان ومحمد القحطاني.