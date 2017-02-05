عادل عزت يوافق على استقالة هاورد ويب

الرياض - الرياضية | Sunday, 05 February 2017 - 18:26 pm

وافق رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الدكتور عادل عزت على الاستقالة التي تقدم بها مدير دائرة التحكيم بلجنة الحكام الرئيسية هاورد ويب.



وذكر اتحاد القدم السعودي أنه سيتم الإعلان عن اسم المدير الجديد لدائرة التحكيم ضمن الهيكلة الجديدة التي يعكف الاتحاد الحالي على إعدادها تمهيداً لإعلانها لاحقاً.



من جهته قدم رئيس اتحاد الكرة الدكتور عادل عزت شكره وتقديره للحكم الإنجليزي هاورد ويب على ما قدمه من جهود طيلة خلال فترة عمله بالاتحاد السعودي كمدير لدائرة التحكيم.