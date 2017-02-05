مانشستر سيتي يحقق فوزاً مثيراً على سوانزي سيتي

لندن - (د ب أ) | Sunday, 05 February 2017 - 18:32 pm

قاد جابريل جيسوس فريق مانشستر سيتي لفوز مثير على حساب ضيفه سوانزي سيتي 2/1، التي جمعتهما اليوم الأحد في المرحلة الـ24 من الدوري الإنجليزي.



وتقدم جابريل جيسوس لمانشستر سيتي في الدقيقة 11، ثم تعادل جيلفي سيجوردسون لسوانزي سيتي في الدقيقة 81، قبل أن يعود جيسوس ويسجل هدف الفوز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.



ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثالث، فيما توقف رصيد سوانزي سيتي عند 21 نقطة في المركز الـ 17.



يشار إلى أن هذا الفوز هو الـ15 لمانشستر سيتي، مقابل خسارة خمس مباريات والتعادل في أربع، فيما تعد هذه الخسارة هي الخامسة عشر لسوانزي هذا الموسم مقابل الفوز في ست مباريات والتعادل في ثلاث.