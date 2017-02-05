غداً.. جراحة عاجلة لعواجي الأهلي في الدوحة

الرياض - الرياضية | Sunday, 05 February 2017 - 19:57 pm

تقرر أن يجري لاعب النادي الأهلي علي عواجي جراحة عاجلة في موضع إصابته صباح يوم غدٍ الإثنين بمستشفى سبيتار في الدوحة على يد الجراح البلجيكي بيتر دوخ.



وكان عواجي، قد غادر إلى أكاديمية أسباير بالدوحة صباح اليوم الأحد، بعدما أصيب بكسر في مفصل القدم، خلال مباراة الفريق مساء أمس الأول أمام الاتحاد في دوري جميل.



وحدثت إصابة عواجي خلال صدام مشترك بينه والتشيلي كارلوس فيلانويفا، لاعب نادي الاتحاد، بعد وقت قليل من دخوله في الشوط الثاني.