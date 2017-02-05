رسمياً.. الصافرة الأجنبية تضبط لقاء القادسية والأهلي

الخبر - الرياضية | Sunday, 05 February 2017 - 20:25 pm

وافق الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم على طلب إدارة نادي القادسية بطلب حكام أجانب في مبارته المقبلة أمام فريق الأهلي، ضمن مباريات الجولة الـ18 من دوري جميل السعودي للمحترفين.



وعلى الصعيد الميداني، واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية تدريباته اليوم الأحد على حصتين صباحية ومسائية، بقيادة المدرب البرازيلي أنجوس، استعداداً للقاء النادي الأهلي يوم الخميس المقبل على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي بالخبر.