الاتفاقيون ينتظرون تقرير البوليفي "دوك"

الدمام - الرياضية | Sunday, 05 February 2017 - 20:24 pm

ينتظر جاريدو مدرب نادي الاتفاق صباح يوم غدٍ الإثنين استلام التقرير الطبي لإصابة المهاجم البوليفي ياسماني دوك، والذي تعرض لإصابة في عضلة الفخذ أجبرته على عدم إكمال مباراة الباطن، حيث خضع لأشعة مقطعية اليوم في مستشفى المانع الراعي الطبي للنادي.





من جانب آخر فتح فريق الاتفاق الاول لكرة القدم مساء اليوم الأحد ملف إعداده لمواجهة نظيره الفتح يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الـ 18 من دوري جميل السعودي للمحترفين، ودشن الفريق تدريباته للمواجهة، بعدما منح الإسباني خوان جاريدو المدرب اللاعبين لراحة ليومين في أعقاب مواجهة الباطن الماضية.