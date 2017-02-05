مانشستر يونايتد يؤكد تفوقه على ليستر سيتي بثلاثية نظيفة

لندن - (أ ف ب) | Sunday, 05 February 2017 - 21:04 pm

استفاد قطبا مانشستر، سيتي ويونايتد، على أكمل وجه من الخسارة التي تعرض لها السبت كل من أرسنال وليفربول في المرحلة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز، من أجل تعزيز حظوظهما بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.



وشق سيتي طريقه إلى المركز الثالث بفوزه القاتل الأحد على ضيفه سوانسي سيتي 2-1، فيما زاد جاره يونايتد محن مضيفه ليستر سيتي حامل اللقب بالفوز عليه 3-صفر.



ويدين سيتي بفوزه على ملعبه "ملعب الاتحاد" إلى الوافد الجديد البرازيلي غابرييل جيزوس الذي سجل الهدفين، ثانيهما في الوقت بدل الضائع حين كان الفريقان في طريقهما الى التعادل.



واصبح فريق المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا في المركز الثالث برصيد 49 نقطة وبفارق 10 نقاط عن تشلسي المتصدر وثلاث نقاط عن توتنهام الثاني، مستفيداً من خسارة أرسنال أمام جاره تشلسي (1-3) وليفربول امام هال سيتي (صفر-2) السبت.





وعلى ملعب "كينغ باور ستاديوم"، جدد مانشستر يونايتد الموعد مع الانتصارات بعد سلسلة من ثلاثة تعادلات متتالية، وزاد محن مضيفه ليستر سيتي حامل اللقب بالفوز عليه 3-صفر، ملحقاً بفريق الإيطالي كلاوديو رانييري هزيمته الرابعة توالياً والـ13 هذا الموسم.



وأكد يونايتد تفوقه التام على ليستر الذي لم يحقق سوى فوز يتيم في مواجهاته الـ18 الأخيرة مع "الشياطين الحمر" في كافة المسابقات، وانعش حظوظه بالحصول على مقعد مؤهل إلى دوري الأبطال الموسم المقبل بعدما رفع رصيده إلى 45 نقطة في المركز السادس بفارق نقطتين فقط عن أرسنال، صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل إلى المسابقة القارية الأم.



وحسم يونايتد اللقاء في غضون 88 ثانية فقط، بعدما افتتح الأرميني هنريك مخيتاريان التسجيل في الدقيقة 42 بمجهود فردي رائع حيث انطلق من منتصف الملعب قبل أن يشق طريقه إلى منطقة الجزاء ثم يسدد الكرة في شباك الحارس الدنماركي ياسبر شمايكل.



وأضاف السويدي زلاتان إبراهيموفيش الهدف الثاني بعد 88 ثانية إثر تمريرة عرضية من الإكوادوري أنتونيو فالنسيا (44)، ليصبح أكبر لاعب سناً في الدوري الممتاز يسجل 15 هدفاً في موسم واحد (35 عاما و125 يوما).



وبدأ يونايتد الشوط الثاني من حيث أنهى الأول، إذ أضاف الإسباني خوان ماتا الهدف الثالث في الدقيقة 49 بعدما تبادل الكرة مع مخيتاريان، ثم بقيت النتيجة على حالها ليصبح ليستر مهدداً بشكل فعلي بالهبوط إلى الدرجة الأولى بعد موسم فقط على تتويجه، كونه يحتل المركز الـ16 بفارق نقطة فقط عن هال سيتي الـ18 ونقطتين عن سندرلاند متذيل الترتيب.



- ترتيب فرق الصدارة:

1- تشلسي 59 نقطة من 24 مباراة

2- توتنهام 50 من 24

3- مانشستر سيتي 49 من 24

4- أرسنال 47 من 24

5- ليفربول 46 من 24