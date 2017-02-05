رئيس الاتحاد يطالب اللاعبين بنسيان رباعية الأهلي

جدة - الرياضية | Sunday, 05 February 2017 - 21:35 pm

اجتمع حاتم باعشن رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، مساء اليوم الأحد بالتشيلي لويس سييرا مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأصفر، حيث تم مناقشة مستوى ونتيجة الفريق في المباراة الماضية، والتي خسرها الفريق أمام النادي الأهلي 4/1 في ديربي جدة.



وطالب الرئيس الاتحادي اللاعبين بنسيان المواجهة الماضية، والتركيز للمرحلة المقبلة التي ستتضمن نهائي كأس سمو ولي العهد، ومسابقة دوري جميل السعودي للمحترفين لتعزيز النقاط الإيجابية وتلافي الأخطاء.