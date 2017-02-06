“رجل آلي” يجيب على التساؤلات

| Monday, 06 February 2017 - 00:30 am

جسد الروبوت الآلي لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، تشاركية نوعية بين "هدف" وعملائه، من خلال الإجابة على تساؤلاتهم واستفساراتهم، أثناء زيارتهم لجناح منظومة العمل والتنمية الاجتماعية بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة. ويقدم "سفير هدف" عدداً من الخدمات لعملائه باللغة العربية، بالإضافة لقدرته على التحدث بلغة الإشارة مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم جميع الخدمات، والإجابة على الاستفسارات بشكل فوري، بينما يؤدي دوراً تفاعلياً من خلال الاستجابة لاستفسارات العملاء، ومشاركتهم العروض التفاعلية التوضيحية على شاشته.

وترتكز آلية عمل "سفير هدف" من خلال قيام موظف من صندوق تنمية الموارد البشرية بتسجيل الدخول من جهاز الحاسوب الخاص به، والظهور على شاشة الروبوت لخدمة العملاء .