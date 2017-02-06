المهرجان يجمع أبناء الوطن في صورة حضارية تعزز الارتباط والوطنية

الرياض ـ الرياضية | Monday, 06 February 2017 - 00:00 am

استقبل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر اليمامة بالرياض أمـس ضيــوف المهرجان الوطنــي للتراث والثقافة "الجنادرية 31" من الأدباء والمفكرين.

وقال خــادم الحرميـــن الشريفين خــلال الاستقبال كلمة جاء فيها: "يسرني أن أرحب بكم ضيوفاً على المملكة العربية السعودية، وضيوفاً على المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته الحادية والثلاثين من المفكرين والأدباء ورجال الإعــلام من الدول الشقيقة والصديقــة الذين وفدوا إلى بلدهم الثانــي ليسهموا مع مثقفي المملكة وأدبائها في إثراء البرنامج الثقافي للمهرجان".

وجاء في كلمتـــه: "إن هذا المهرجان معلم إشعاع ثقافي سعودي يجمع أبناء الوطن ومناطقه بتنوع تراثها وفنونها في صورة حضارية تعزز قيم الارتباط والوطنية والانتماء، وإن الحفاظ على هويتنا العربية والإسلامية وتراثنا وثقافتنا وأصالتنا من أوجب واجباتنا، ومكانة كل أمة تقاس بمقدار اعتزازها بقيمها وهويتها، وهذا هو النهج الذي سار عليه قادة هذه البلاد المباركة بالاحتفاء بالعلم والعلماء. نسأل الله أن يديم على وطننا أمنه وعزه ورخاءه".

كما ألقى الدكتور محمد بشاري، الأمين العام للمؤتمر الإسلامي الأوروبي، كلمة ضيوف المهرجان رفع فيها أصالة عن نفسه ونيابة عن العلماء والأدباء والمفكرين والمثقفين والإعلاميين والباحثين المشاركين في الجنادرية، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين لما يقدمه من أيادٍ بيضاء طولى للأمة الإسلامية في كل الأنحاء والأرجاء، خدمة للثقافة الإسلامية الأصيلة والدعوة القويمة الجليلة.