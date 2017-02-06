وفد أمريكي في “بيت مكة”

| Monday, 06 February 2017 - 00:00 am

أبدى عددٌ من أعضاء الوفد الأمريكي، الزائر لمهرجان الجنادرية 31، إعجابهم ببيت مكة المكرمة المشارك في المهرجان، وبما يضمه من أقسام وتجهيزات تبرز أصالة هذه المدينة المقدسة.

وكان الوفد الأمريكي قد قام بزيارة إلى بيت مكة، استقبلهم خلالها عددٌ من أعضاء اللجنة المنظمة، يتقدمهم المهندس رائد بن عبدالله سمرقندي المشرف على بيت مكة بالجنادرية ، حيث قدم لهم شرحاً مفصلاً عن محتويات البيت، ثم اصطحبهم في جولة على أقسامه وأجنحته المتعددة، مستعرضاً أبرز ما يضمه من مقتنيات تراثية تبرز العادات والتقاليد والقيم والفنون والحرف والمهارات وشتى المعارف الشعبية التي تميز بها سكان مكة المكرمة.

وأوضح سمرقندي، أنه تم تخصيص لجنة لاستقبال الزوار، مرتدين اللباس المكي الأصيل ليقوموا بالشرح عن محتويات البيت باتباع أحدث التقنيات في مجال الإرشاد السياحي، وذلك من خلال الإرشاد الصوتي والمصور.