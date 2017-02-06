غنام يطالب بنسيان الماضي

الأحساء ـ عادل الدحيلان | Monday, 06 February 2017 - 00:00 am

منح عليوي غنام مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجيل ثقته للاعبي فريقه في تجاوز الكبوة التي تعرض لها الفريق في مباراته الماضية أمام الطائي بعد أن اجتمع معهم قبل بداية الحصة التدريبية أمس الأحد مؤكداً لهم أن نتيجة لقاء الطائي الكبيرة والتي خسرها الجيل بثلاثية دون مقابل لا تعكس المستوى الفني الذي ظهر به اللاعبون في هذه المباراة.

واستأنف الفريق تدريبات عصر أمس بعد الراحة التي منحها الوطني عليوي غنام للاعبيه أمس الأول السبت، تحضيراً لمباراة الشعلة ضمن الجولة الـ20 من دوري الدرجة الأولى عصر يوم الخميس المقبل على ملعب الأمير عبد الله بن جلوي بالأحساء.

من جهة أخرى، أكمل اللاعب محمد العشوان مرحلة العلاج مع أخصائي العلاج بالنادي عباس العزازي على إثر الإصابة التي تعرض لها في المباراة الماضية أمام الطائي ويسعى الجهاز الطبي لتجهيزه للمشاركة مع الفريق في التدريبات الجماعية قبل مباراة الشعلة.