لجنة الحكام مطالبة بمتابعة الأولى

المجمعة ـ عماش الثبيتي | Monday, 06 February 2017 - 00:00 am

طالب سعود الشلهوب رئيس نادي الفيحاء لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم بالاهتمام ومتابعة منافسات دوري الدرجة الأولى، خاصة في مراحله الحاسمة.

وأكد الشلهوب أن هذه المرحلة صعبة وفيها تنافس قوي من جميع الأندية الموجودة في دوري الأولى من خلال الباحثين عن التأهل إلى الدوري الممتاز أو الهروب من شبح الهبوط إلى دوري أندية الدرجة الثانية، مشيراً إلى أن المتابعة مطلوبة من لجنة الحكام خاصة في هذا الوقت الذي يقدم فيه كل نادٍ ما يملك من أجل تحقيق ما يبحث عنه خلال هذه الجولات الحاسمة.

وبين رئيس الفيحاء أن فريقه يسير في الاتجاه الصحيح بدعم من رجالات الفيحاء وأعضاء الشرف موجهاً الدعوة لمحبي الفريق لمساندته في المباريات المقبلة.