انتظروا هزيمة النهضة

المدينة المنورة ـ سعود الحبيشي | Monday, 06 February 2017 - 00:00 am

أكد عبدالوهاب ناصر مدرب فريق أحد الأول لكرة القدم أن فريقه استحق الخروج بالنقاط الثلاث في مباراته أمام العروبة رغم صعوبة المواجهة لكن لاعبي أحد قدموا مستوى فنياً كبيراً استحقوا الخروج بالنقاط الثلاث.

وبين ناصر أن الفريق مطالب بالفوز في جميع مواجهاته المقبلة وعدم التفريط في النقاط؛ لأن دوري الأولى صعب والمراكز تتغير حتى في آخر الجولات.

وحول مواجهة الفريق المقبلة في الجولة الـ20 أمام منافسه على الصدارة فريق النهضة، قال: "المباراة صعبة ومهمة للفريقين ولكن إصرار لاعبي أحد على مواصلة الانتصارات وتحقيق التأهل إلى الدوري الممتاز في الموسم المقبل سيكون دافعاً مهماً لتجاوز النهضة على أرضه وبين جماهيره".