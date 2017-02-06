المحالة تجهز نجران لموقعة النجوم

أبها ـ حسن ذيبان | Monday, 06 February 2017 - 00:00 am

يستأنف لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي نجران تدريباتهم اليومية عصر اليوم الإثنين على الملعب الرديف بمدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في المحالة، بعد الراحة التي منحها التونسي محمد العياري مدرب الفريق للاعبين بعد نهاية مباراة الفريق الماضي أمام الحزم في الرس في الجولة الـ19 من دوري أندية الدرجة الأولى والتي أقيمت السبت الماضي.

وشدد الجهازان الفني والإداري على جميع اللاعبين بأهمية الالتزام بالحضور إلى التدريبات اليوم استعداداً لمباراة الفريق الخميس المقبل أمام النجوم في أبها.