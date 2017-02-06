ضمك يتوعد الطائي

أبها ـ حسن ذيبان | Monday, 06 February 2017 - 00:00 am

عاد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك إلى تدريباتهم اليوميـــة أمس الأحـــد على ملعــب النادي في محافظـــة خميـس مشيط بعـــد الراحـة التي منحـــها التونسـي بيرم مختاري مدرب الفريق للاعبيــه أمس الأول السبت.

وقبل بداية التدريب عقد مختاري اجتماعاً فنياً مع اللاعبين وضح من خلاله الأخطاء التي وقعوا فيها في مباراة الفريق الماضية أمام الفيحاء في الجولة الـ19 من منافسات دوري الأولى. ومن جانب آخر، أكد محمـــد الراشد مدير الفريق أنهم عاقدون العزم على تقديم الوجه الحقيقي للفريق أمام الطائي، مشيراً إلى أن الجميع يدرك أهمية المرحلة المقبلة التي تتطلب وقفة الجميع من لاعبين وأجهزة فنية وإدارية وأعضاء شرف وجماهير.