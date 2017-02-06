ماريو جوتزه ... من صانع تاريخ ألمانيا في المونديال إلى ضيف دائم على مقاعد البدلاء

دورتموند ــ د ب أ | Monday, 06 February 2017 - 13:52 pm

أصبحت علامات الاستياء والتذمر هي الغالبة على وجه اللاعب الألماني ماريو جوتزه، الذي عاد من جديد للجلوس على مقاعد بدلاء فريقه بروسيا دورتموند يوم السبت الماضي طوال 90 دقيقة، هي عمر مباراته أمام ليبزيج في الدوري الألماني "بوندسليجا".

ولم يفلح انتصار فريقه، الذي يحتل المركز الرابع في ترتيب "البوندسليجا"، بهدف نظيف في تلك المباراة من انتشاله من حالة الضيق الكبيرة، التي كانت تكتنفه، بعد أن تألق بشكل ملفت في المباراة، التي تعادل فيها دورتموند قبل أسبوع 1 / 1 أمام ماينز.

ولم يرغب توماس توشيل، المدير الفني لدورتموند، التحدث عن أزمة جوتزه، وقال: "لا أرى أنه من المناسب التحدث عن هذا الأمر بعد المباراة".

وقام توشيل بثلاثة تغييرات خلال مباراة فريقه أمام ليزبيج، من بينها قيامه بسحب لاعب وسط الميدان رافايل جريرو في الدقيقة 77، ولكن من أجل منح فرصة للمدافع ماتياس جنتر.

وبدا أن الحظ يعاند جوتزه في تلك اللحظة، وهو اللاعب الشاب، الذي دخل التاريخ في مونديال البرازيل 2014، بعد أن سجل هدف التتويج لصالح ألمانيا في شباك الأرجنتين في الوقت الإضافي للمباراة النهائية.

وانضم جوتزه، الذي نشأ بين جدران بروسيا دورتموند، في 2013 لصفوف بايرن ميونيخ، الغريم التقليدي للنادي صاحب القميص الأصفر (دورتموند)، ولكنه أخفق في لعب دور كبير بين صفوف الفريق البافاري، بقيادة المدير الفني الأسباني جوزيب جوارديولا.

كما لم يفلح أيضا في إقناع الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي جاء خلفا لجوارديولا هذا الموسم، بقدراته للفوز بمكان في التشكيلة الأساسية لبطل الدوري الألماني.

وهكذا أنهى جوتزه24/ عاما/ مسيرة مخيبة للآمال امتدت لثلاثة مواسم مع بايرن ميونيخ، ليعود مرة أخرى لدورتموند مقابل 22 مليون يورو (23 و700 ألف دولار).

ورغم ذلك، لا يزال جوتزه يبحث عن المشاركة بشكل أساسي بين صفوف فريقه القديم، حيث أنه خاض هذا الموسم من "البوندسليجا" أربع لقاءات فقط حتى نهايتها.

وقال المدرب الهولندي السابق هوب ستيفينز في مقابلة مع شبكة "سبورت وان" التليفزيونية: "هذا يعني أن ماريو جوتزه لا يقدم أداء جيدا، لو كان يقدم الأداء المنتظر لحصل على فرصته في اللعب".

وأضاف: "لا يهم ما حدث في الماضي، كان أمرا جيدا أن يتوج مع ألمانيا بالمونديال، ولكن هذا كان في الماضي، عليه أن يقدم أداء أفضل".

فيما ذهب الصحفي الفريد دراكسلر، أحد ضيوف المقابلة، إلى ما هو أبعد من ذلك، حيث قال: "على إدارة دورتموند أن تسأل نفسها إذا كان قرار إعادته مرة أخرى للنادي خطأ كبيرا".

ورغم ذلك، لا يزال بروسيا دورتموند يدافع عن لاعبه الموهوب ، حيث قال هانز يواخيم فاتزكه، رئيس النادي في مقابلة، أجراها مؤخرا مع صحيفة "بيلد شبورت" الألمانية: "أنا متأكد أن على الكثيرين تقديم اعتذارهم لجوتزه".