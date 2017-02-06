كأس إسبانيا: برشلونة مرشح للنهائي الرابع على التوالي

مدريد - أ ف ب | Monday, 06 February 2017 - 14:10 pm

سيكون برشلونة بطل النسختين الأخيرين مرشحا لبلوغ نهائي كأس إسبانيا لكرة القدم للموسم الرابع على التوالي عندما يستضيف اتلتيكو مدريد الثلاثاء على ملعب "كامب نو" في اياب نصف النهائي.





ويخوض حامل اللقب المباراة بأفضلية كبيرة نتيجة فوزه ذهابا على ارض منافسه 2-1، وتشديده الخناق على ريال مدريد في صدارة ترتيب الدوري.





ويلتقي الأربعاء الافيس مع سلتا فيغو في المباراة الثانية، وهما تعادلا ذهابا سلبا.





وكان برشلونة وصل الى النهائي في المواسم الثلاثة الماضية، فخسر في 2014 امام ريال مدريد 1-2، وفاز في 2015 على اتلتيك بلباو 3-1، وفي 2016 على اشبيلية 2-صفر بعد التمديد.





وعاد الفريق الكاتالوني من ارض مضيفه اتلتيكو مدريد بفوز 2-1 الأربعاء الماضي في مباراة قمة حسمها في الشوط الاول بهدفين رائعين للاوروغوياني لويس سواريز والارجنتيني ليونيل ميسي، قبل ان يقلص الفرنسي انطوان غريزمان الفارق في الشوط الثاني.





وأكد فريق المدرب لويس انريكي تألقه بفوزه السبت على ضيفه اتلتيك بلباو بثلاثية نظيفة في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري، فانفرد بالمركز الثاني بفارق نقطة واحدة فقط عن ريال مدريد الذي تأجلت مباراته مع مضيفه سلتا فيغو بسبب الاضرار التي الحقتها الرياح والامطار بملعب "بالايدوس".





وفضل انريكي اراحة سواريز امام بلباو، واخرج ميسي قبل 25 دقيقة من نهاية المباراة بعدما اطمأن الى النتيجة.





وسجل ميسي امام بلباو هدفه الحادي والثلاثين هذا الموسم في كل المسابقات، وعادل سواريز في صدارة ترتيب الهدافين مع 16 هدفا.





وسيفتقد برشلونة النجم الثالث في خط الهجوم البرازيلي نيمار بسبب الايقاف، فضلا عن مواطنه رافينيا الذي تعرض الى كسر في الانف امام بلباو.





ومن المحتمل ان يغيب المدافع جيرار بيكيه ايضا للاصابة، لكن برشلونة قد يستعيد خدمات لاعبي خط الوسط اندريس انييستا وسيرخيو بوسكتس العائدين من الاصابة.





واعتبر انريكي انه: "من المهم ان ندرك انه لتحقيق اهدافنا الثلاثة نحتاج الى جميع لاعبي الفريق".





ويسعى برشلونة الى تحقيق الثلاثية الثانية في ثلاث سنوات، بعدما توج بطلا للدوري والكأس المحليين ودوري ابطال اوروبا في 2015.





ويتفوق برشلونة، حامل الرقم القياسي بعدد القاب الكأس (28)، على اتلتيكو بشكل واضح في الاعوام الاخيرة، اذ خسر امامه امامه مرتين منذ تولي الارجنتيني دييغو سيميوني تدريبه في 2011، وكان ذلك في ربع نهائي دوري الابطال (2014 و2016).





ويدرك سيميوني صعوبة المهمة في "كامب نو"، لكنه يأمل ان يلعب فريقه كما فعل في الشوط الثاني من مباراة الذهاب حين قلص الفارق وضغط حتى النهاية لادراك التعادل.





ويمكن لاتلتيكو الاعتماد على هجوم قوي بوجود غريزمان ومواطنه كيفن غاميرو والاسباني فرناندو توريس الذي سجل هدفي الفوز في مرمى ليغانيس السبت في الدوري. وهي المرة الاولى التي يهز فيها توريس الشباك في الدوري منذ سبتمبر الماضي.





ويحتل اتلتيكو المركز الرابع في الدوري برصيد 39 نقطة، بفارق سبع نقاط عن ريال مدريد.





وقال توريس: "نعلم ان المباراة ستكون صعبة للغاية، ولكن في المباريات الصعبة يتحقق شعورنا بالفخر ونأمل ان نستعيد واحدة من تلك الليالي السحرية الثلاثاء".





وفي المباراة الثانية، سيحظى الافيس بأفضلية عاملي الارض والجمهور لكنه قد يفتقد عامل اللياقة امام سلتا فيغو.





فقد فاز الافيس الاحد 4-2 على مضيفه سبورتينغ خيخون في الدوري، بينما ارتاح لاعبو سلتا فيغو بعد ارجاء مباراة ريال مدريد.





ويتوسط الفريقان ترتيب الدوري، سلتا فيغو في المركز العاشر برصيد 30 نقطة، والافيس في المركز الثاني عشر وله 27 نقطة.





يذكر ان سلتا فيغو كان اقصى ريال مدريد من ربع النهائي بفوزه عليه 2-1 ذهابا وتعادله معه 2-2 ايابا، بينما تأهل الافيس على حساب الكوركون من الدرجة الثانية (2-صفر ذهابا وصفر-صفر ايابا).