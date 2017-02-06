الهلال يكتفي بمناورة صباحية استعداداً للفيصلي

الرياض ــ الرياضية | Monday, 06 February 2017 - 15:04 pm

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صباح اليوم الاثنين تدريباته استعداداً لمواجهة الفيصلي يوم الخميس المقبل في الجولة الـ 17 من دوري جميل للمحترفين.



وعمد الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق على تطبيق تدريبات بدنية اضافة الى تدريبات التسديد على المرمى والكرات العرضية، كما فرص مناورة على نصف مساحة الملعب، واختتم الجهاز الفني الحصة التدريبية بتدريباته تفكيك العضلات.



وينتظر يواصل يؤدي الفريق تدريباته صباح غد الثلاثاء استعداداً للفيصلي.



على صعيد متصل واصل اللاعب نواف العابد برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب.