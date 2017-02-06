رسمياً .. ريال مدريد وفالنسيا 22 الجاري

مدريد - رويترز | Monday, 06 February 2017 - 15:12 pm

قالت رابطة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الإثنين إن مباراة ريال مدريد المؤجلة أمام مضيفه فالنسيا ستقام في 22 فبرايرالجاري.





وكان من المقرر في بادئ الأمر أن تقام هذه المواجهة ضمن الجولة 16 على ملعب ميستايا في ديسمبر كانون الأول الماضي لكنها نقلت الى موعد لاحق نظرا لانشغال ريال مدريد بالمشاركة في كأس العالم للاندية التي فاز بها العملاق الإسباني.





وستضيف الرحلة الى بلنسية المزيد لجدول مباريات ريال مدريد المزدحم حيث سيلعب متصدر الدوري الإسباني ثماني مباريات في غضون 25 يوما من بينها مواجهتا دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا أمام نابولي.





ويتصدر فريق المدرب زين الدين زيدان الدوري بفارق نقطة واحدة عن برشلونة حامل اللقب لكنه لعب مباراتين أقل.





وتأجلت مباراة ريال مدريد أمام مضيفه سيلتا فيجو والتي كانت مقررة مساء امس الاحد بسبب سوء الأحوال الجوية التي تسببت في تحطم جزء من سقف استاد بالايدوس بسبب عاصفة.

ولم يتم الاعلان عن موعد جديد للمباراة.