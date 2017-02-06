رانييري يؤكد أنه يحظى بثقة ومساندة لاعبي ليستر سيتي

لندن - رويترز | Monday, 06 February 2017 - 16:06 pm

أكد كلاوديو رانييري مدرب ليستر سيتي ان لاعبيه يساندونه بشكل كامل بعدما تكهنت وسائل اعلام بانه فقد السيطرة داخل غرفة الملابس.





وبعد فوزهم المفاجئ بلقب الدوري الانجليزي الممتاز الموسم الماضي يجاهد ليستر سيتي حاليا للبقاء بين الكبار حيث يحتل المركز 16 بفارق نقطة واحدة عن ثلاثي القاع بعد مرور 24 جولة.





وأبلغ رانييري شبكة سكاي التلفزيونية بعد الخسارة بثلاثية دون رد أمام مانشستر يونايتد أمس الاحد: "يسأل الصحفيون عن اللاعبين وإذا ما كانوا سعداء معي ويمكنني القول انهم سعداء معي".





وتابع: "نقف صفا واحدا وأثق بشكل كامل في اللاعبين وهو نفس شعورهم، في العادة لا نستسلم لكني أعترف بان ثقتنا في أنفسنا ليست مرتفعة حاليا،من المهم نسيان ما حدث. الموسم الماضي كان رائعا والان يتعين علينا القتال. ندافع عن اسم ليستر ونقاتل".





وخسر ليستر سيتي اخر اربع مباريات في الدوري وفاز في مباراتين فقط في اخر 15 مباراة بدوري الأضواء.





وسيستضيف ديربي كاونتي المنتمي للدرجة الثانية في كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأربعاء قبل مواجهة سوانزي سيتي المهدد مثله بالهبوط بعدها بأربعة أيام.