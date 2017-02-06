بيكي يتدرب بصورة طبيعية قبل مواجهة اتليتيكو

برشلونة - رويتر | Monday, 06 February 2017 - 16:17 pm

ذكرت صحيفة ماركا عبر موقعها على الأنترنت أن جيرار بيكي مدافع برشلونة حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم تدرب بصورة طبيعية مع الفريق صباح اليوم الإثنين قبل مواجهة أتليتيكو مدريد في إياب قبل نهائي كأس الملك.





وخرج بيكي خلال الفوز 3-صفر على اتليتيك بيلباو في الدوري يوم السبت الماضي في كامب نو بسبب الام في العضلة الضامة بالساق اليسرى.





وبهذا يصبح بيكي متاحا أمام المدرب لويس إنريكي في مواجهة أتليتيكو في إياب قبل نهائي كأس الملك غداً الثلاثاء.





وأضافت الصحيفة أن رافينيا هو اللاعب الوحيد الذي غاب عن المران اليوم بعدما أصيب بجرح قطعي استلزم 12 غرزة بعد اصطدام غير متعمد بالحارس مارك اندريه تير شتيجن خلال مواجهة بيلباو.





وكان برشلونة فاز في لقاء الذهاب خارج ملعبه 2-1 على اتليتيكو بهدفين لليونيل ميسي ولويس سواريز ليقطع خطوة نحو التأهل لنهائي كأس الملك للمرة الرابعة على التوالي.