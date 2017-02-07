ركن صعوبات التعلم يجذب الأنظار

| Tuesday, 07 February 2017 - 00:00 am

حرصت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على توعية زوارها في جناح الوزارة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 31" حول طرق اكتشاف صعوبات التعلم لدى أبنائهم، وكيفية تطوير قدرات ذوي صعوبات التعلم في المجالات التعليمية والمهنية، وتقديم الدعم اللازم لهم، وذلك عبر تخصيص ركن في الجناح للجمعية الخيرية لصعوبات التعلم. وقدم ممثلو الجمعية أمام الزوار شرحاً مبسطاً حول صعوبات التعلم، الذي يعدّ اضطراباً يعيق عملية التعلّم الطبيعية، سواءً في الذاكرة أو الإدراك والانتبـــــاه والتفكير واستراتيجيات التعلم، وكيفية معالجة المواد اللغوية الشفوية والمكتوبة، التي تؤثر غالباً على بعض أنواع التعلّم الأخرى.