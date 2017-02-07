300 دورة مجانية في المهرجان

| Tuesday, 07 February 2017 - 00:00 am

أتاحت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 300 دورة تدريبية مجانية معتمدة لزوار جناحها المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 31"، وتقدم الدورات للفائزين من خلال السحب اليومي عليها، وذلك بالتنسيق بين الإدارة العامة للتدريب الأهلي بالمؤسسة ومعاهد التدريب الأهلي بالمملكة لتمكينهم من حضورها بالمعاهد. وتمثل هذه البرامج التدريبية المعتمدة إحدى الفعاليات التي يتميز بها جناح المؤسسة، الذي يشهد حضوراً كثيفا في ظل التنوع الفني والتفاعل المهني الذي يلبي مختلف أعمار الزوار، فيما تشهد 4 قاعات تدريبية للرجال، وقاعتان للنساء، تفاعلاً يومياً من خلال الانضمام للدورات التطويرية التدريبية المعتمدة المجانية في الفترة المسائية من العمل اليومي من الرابعة عصراً ساعتان لكل دورة.